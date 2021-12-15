CHP'li İBB suya zam yaptı, Savcı Sayan meydan okudu!

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden önce suya indirim yapacağı vaadine rağmen, CHP’li İBB’nin İstanbul’da suya yüzde 20,58 oranındaki zammına tepki gösterip meydan okudu.

CHP’li Ekrem İmamoğlu, belediye seçimlerinden önce İstanbul’da su dahil birçok şeye indirim yapacağını seçim vaatlerinde defalarca tekrarladı. İstanbul'un pahalı olduğunu ileri sürerek eleştirilerde bulunan İmamoğlu yönetime geçtiğinden bu yana ise İETT kartı, ekmek, su gibi birçok şeye zam üstüne zam yapıyor.

CHP'li İBB'den 2 buçuk yılda 7'nci zam teklifi

CHP’li İBB son olarak, Aralık ayı ikinci toplantısında suya yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulundu.

İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin 2 buçuk yılda 7’nci zam teklifi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Bunun üzerine oy birliği ile suya yüzde 20,58 oranında zam yapıldı.

Savcı Sayan'dan tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP’li İBB’nin İstanbul’da yaptığı zamma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini belirten Sayan, CHP'li İBB'ye meydan okudu.

Sayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ekmekteki indirimi suya yüklemişler…Yönetemiyorsunuz artık kabul edin… Ekmek fiyatında bizimle yarışıyordunuz.. Su ücretlerinde de yarışmaya var mısınız… Haydi göreyim sizi..