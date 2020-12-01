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Gündem CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi
Gündem

CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi

CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sefer sayılarını düşürüldüğünü adeta itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:48:00 -
CHP'li İBB sözcüsü Murat Ongun'dan itiraf gibi tablo! Vatandaşlardan tepki geldi

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, twiter hesabından yaptığı açıklama ile sefer sayılarını düşürdüklerini itiraf etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sefer ve otobüs sayılarındaki düşüşü gözler önüne seren CHP'li Murat Ongun şu açıklamada bulundu:

İBB’nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır.

Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır;


Sefer sayıları arttırılması gerekirken neden düşürüldü?

Ongun'un yaptığı paylaşımda sefer sayılarının düştüğü gözlendi. Tabloya göre, geçtiğimiz yıl 46 bin 745 olan sefer sayısı 46 bin 59'a düştüğü belirtilirken araç sayısı ise 5 bin 250'den 5 bin 245'e düştü.

Pandemi döneminde araç ve sefer sayılarının arttırılması beklenirken düşürülmesi dikkat çekti.

Vatandaştan itiraz

Murat Ongun'un paylaşımına vatandaşlardan da itiraz geldi. "Veriler eğer böyle ise neden sefer sayıları düştü" şeklinde verileri sorgulayan vatandaşlar şu tepkilerde bulundu:

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Yorumlar

hizipsavar

istanbulu hasta ettin eko.sonun geldi. sen istanbulun katilisin.istanbulda ölüm haberleri yapıyorusn mal onların sorumlusu sensin. senin yüzünden onca insanb covit oldu. mahkemeye verin saf saf oturmayın.
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Putsavar

herkeze virüsü bulastirmak icin elinden geleni ardina koymuyor yunan tohumlari
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