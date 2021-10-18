CHP'li İBB satma kararı almıştı... AK Parti'den sert tepki
CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin "İETT garajını satışa çıkarma" kararına tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hizmet etmediğiniz şehrin kaynaklarını heder etmeyin, İstanbul'un toprağından elinizi çekin" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB'nin İETT garajını satışa çıkarma kararına çok sert tepki gösterdi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:
"2.5 yıldır hizmet alamayan İstanbul'da hala somut adımlar atılmazken, CHP'li İBB Merter'deki bina gibi İETT Kağıthane Garajı arsasını da satışa çıkararak şehrin imkanlarını tüketiyor. Hizmet etmediğiniz şehrin kaynaklarını heder etmeyin, İstanbul'un toprağından elinizi çekin!"