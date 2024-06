CHP'li İBB, 'sarı çete'ye karşı neden deve kuşunu oynuyor?

Recep Erçin, İstanbul'daki taksi çilesini ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu soruna karşı sorumsuz tutumunu eleştirdi. Taksi çağırma konusunda yaşanan zorlukları ve bu sorunun çözümü için yapılan UKOME toplantılarını aktaran Erçin, Türkiye'deki paylaşımlı yolculuk düzenlemelerinin eksikliğine dikkat çekti ve bu konudaki düzenlemelerin yetersizliğini vurguladı. Erçin, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İstanbul'un taksi çilesi bitmek bilmiyor. İş o hale geldi ki artık sosyal medyada şunları görmeye başladık: Uber kullanıcısı Türk vatandaşları yabancı isimleri yazarak araç çağırdıklarında anında taksi geliyor. Bunu geçenlerde programa gittiğim bir medya kuruluşunda anlattığımda içlerinden bir editörün Çinli ismi yazarak taksi çağırdığını, normalde zor taksi gelen bir bölgede olan ofise hemen taksi geldiğini ancak gideceği yer konusunda taksimetre dışında pazarlık yaptığını anlattı.

Hafta içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı vardı. Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önüne gelerek Martı TAG sürücüleri ile bir açıklama yaptı ve dünyada 150'den fazla ülkede ve on binden fazla şehirde yürürlükte olan “paylaşımlı yolculuk yönetmeliğini” UKOME'nin çıkarma yetkisinin bulunduğunu öne sürdü. Öktem'e göre, İBB ilçe belediye başkanlarını UKOME'de oy vermeye çağırıp istediği yönetmeliği çıkarabilir.

İLAVE 70-80 BİN ARAÇ LAZIM

Konuyu Öktem'e sorduğumda şu sıralar ülke ülke gezerek “paylaşımlı yolculuk yönetmeliği” uygulamalarını incelediğini ve sosyal medyadan bu tecrübelerini yayınladığını söyledi. Dünyada 151 ülkede paylaşımlı yolculuk konusunda benzer düzenleme olduğunu, Avrupa'da 30 ülkede ise birebir aynı düzenlemenin yürürlükte bulunduğunu ifade eden Martı TAG Kurucusu Öktem, olmayan ülkeleri ise şöyle sıraladı: Kuzey Kore, Küba, Moğolistan, Eritre, Kongo ve Türkiye. Türkiye dışındaki ülkelere baktığımızda hemen hepsi hem ölçek olarak hem de yönetim biçimleri anlamında kendine özgü ülkeler. Muhtemelen bu ülkelerde böyle bir uygulamaya ihtiyaç yok. Peki Türkiye'de? İşte bu sorumuzu Öktem İstanbul ve New York'u karşılaştırarak yanıtladı. New York şehrinin nüfusu 8-9 milyon civarında. Şehirde 13 bin civarında taksi görev yapıyor. İstanbul'un nüfusu New York'un iki katı. Taksi sayısı ise yapılan son ilavelerle 19-20 bin civarında. Öktem'in verdiği bilgiye göre New York'ta taksilerin dışında 207 bin paylaşımlı araç kullanımda. İstanbul'da 150 bin Martı TAG ile çalışan araç var. İstanbul'un ulaşım sorununu çözebilmesi için ilave 70-80 bin araç lazım. Bu kadar taksi plakası verilmesi mümkün değil."