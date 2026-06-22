CHP’li İBB raydan çıktı

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Otobüs arızalarıyla, tramvay kazalarıyla; metrobüs yangınlarıyla; yürümeyen merdivenlerle: çalışmayan asansörlerle gündem olan CHP’li İBB, hükümetin hizmete soktuğu metro hatlarını da işlemez hâle getirdi. AK Parti döneminde açılan Mahmutbey-Mecidiyeköy Hattı’nda onarım çalışmalarını tamamlayamayan; seferlerin kesintili yapılmasına neden olan belediye, şimdi de hükümetin hizmete sunduğu Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı’nı felç etti.

Anılan hatta metronun bilinmeyen nedenle kaza yapması ve 3 yolcunun yaralanması “İBB raydan çıktı” yorumuna yol açtı. Yolsuzluk girdabında debelenen CHP’li belediyenin var olan sistemi yönetememesi, metroları dahi yürütememesi şehir bilimcileri de kızdırdı.

“CHP’Lİ BELEDİYEDE NE EHLİYET NE LİYAKAT VAR”

Akit’e konuşan 1994-1999 dönemi Ulaşım Daire Başkanı ve metrobüs projesinin mucidi İnşaat Mühendisi Mustafa Ilıcalı, şunları söyledi:

Ne yazık ki CHP’li İBB yönetiminin metrolarla da ilgilendiği yok. Bu yönetim, başka konularla alâkadar. Yani otobüsler, metrobüsler, tramvaylar gibi metroların da yürütülememesi liyakatsizlikten ileri gelmektedir. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı’nda metronun raydan çıkması büyük bir ihmalle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koymaktadır. Görüyoruz ki metroların bakımları, onarımları savsaklanmaktadır. Malum, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve rahmetli Kadir Topbaş’ın İBB Başkanı olduğu dönemde pek çok hat yapıldı. Yeni hatlar da hükümet tarafından tamamlanıyor. Bu şekilde CHP’li İBB’den doğan boşluk gideriliyor. Ancak belediye, eline geçen imkândan yararlanamıyor, İstanbulluların metro hatlarından tam anlamıyla faydalanmalarını da temin edemiyor.

Kuşku yok ki metroların bakımları, onarımları, yönetimleri çok önemli. Bunun için ehliyetli ve liyakatli çalışanlar olmalı. Şu anda İBB’de böyle ehliyetli ve liyakatli çalışanlar olmadığı muhakkak. Teknik eksikleri gidermek, toplu taşıtları daha güçlendirmek için uğraş olmadığı da açık. Gerekli yatırımlardan, müdahalelerden kaçınıldığı aşikâr. Şahsen otonom metrobüsler için çok uğraş verdim. İnanın, bu belediye ile ASELSAN’ı bir araya getirdim. Görüşmelerde bulunuldu ama gerisi gelmedi. Belediyece gayret ortaya konmadı. Böyle nereye kadar gider, bilinmez. Ne yazık ki geçmişte verilen eserlere, hizmetlere alışkın olan İstanbullular ise çok zorlanıyor. Olan yolculara oluyor.

Esasen CHP’li İBB, çok talihli. Belediyede AK Parti döneminden kalan, hükümetten alınan metrolar var. Keşke bunun kıymeti bilinse, bir şeyler yapılsa. Bir şeyler yapılmasa bile var olan sistem, ağ hakkıyla idare edilse.