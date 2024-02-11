  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li İBB, Murat Kurum'un afişlerini topladı
Gündem

CHP'li İBB, Murat Kurum'un afişlerini topladı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 03:12:00 -

CHP'li İBB Başkanı'na bağlı Büyükşehir Zabıta Ekipleri, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülendi. Seçimleri kaybedeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi her türlü yola başvuruyor.

CHP'li İBB Başkanı'na bağlı Büyükşehir Zabıta Ekipleri, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolu üzerinde bulunan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülendi.

Dün gece de CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Zabıta Ekipleri, Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülenmişti.

Murat Kurum anket bombasını patlattı
Murat Kurum anket bombasını patlattı

Gündem

Murat Kurum anket bombasını patlattı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB’nin bütçesi Ekrem'in reklâmına
İBB’nin bütçesi Ekrem'in reklâmına

Gündem

İBB’nin bütçesi Ekrem'in reklâmına

İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!
İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!

Gündem

İBB'de skandallar bitmiyor! Metrobüs şoförüne metrobüs çarptı: Hayatını kaybetti!

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına

Gündem

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’a büyük edepsizlik! Şu rezalete bakın Allah aşkına

İBB Başkan Adayı Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama: Beraberliğimizi bozamayacaklar
İBB Başkan Adayı Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama: Beraberliğimizi bozamayacaklar

Gündem

İBB Başkan Adayı Kurum'dan Küçükçekmece'deki saldırıya kınama: Beraberliğimizi bozamayacaklar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23