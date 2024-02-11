CHP'li İBB, Murat Kurum'un afişlerini topladı
CHP'li İBB Başkanı'na bağlı Büyükşehir Zabıta Ekipleri, İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülendi. Seçimleri kaybedeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu ve ekibi her türlü yola başvuruyor.
CHP'li İBB Başkanı'na bağlı Büyükşehir Zabıta Ekipleri, Avrupa Otoyolu Hadımköy Bağlantı yolu üzerinde bulunan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülendi.
Dün gece de CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne bağlı Zabıta Ekipleri, Murat Kurum'un afişlerini toplarken görüntülenmişti.
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