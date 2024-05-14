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Gündem CHP'li İBB Meclis üyesinden skandal savunma! Edanur kimliği olmadığı için ölmüş
Gündem

CHP'li İBB Meclis üyesinden skandal savunma! Edanur kimliği olmadığı için ölmüş

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:21:00 - 2024-05-14 23:23:37

CHP'li İBB Meclis üyesi Elmas Arus İBB çukurunda can veren 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili skandal bir savunma yaptı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin sorumsuzluğu 5 yaşındaki Edanur'u hayattan kopardı.

Küçükçekmece'de İBB'nin kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümü İBB Meclisi'nde konuşuldu.

Edanur'un ölümüne ilişkin skandal bir yorumda bulunan CHP'li Meclis üyesi Elmas Arus, "Edanur kimliği olmadığı için öldü." dedi.

Arus'un akıl dışı sözlerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tepki gösterdi.

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