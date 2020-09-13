CHP’li İBB, izin almadan Hidiv Kasrı’nın altını oydu! İçler acısı görüntü ortaya çıktı

Sözde akıl ve bilimi ön plana çıkaran CHP, İBB’te akılalmaz işlere imza atıyor. 1907’de İtalyan mimar Delfo Seminati tarafından Çubuklu sırtlarında inşa edilen ve mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bulunan Hidiv Kasrı’nda, Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadan skandal bir çalışma başlatıldı. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde kimseye duyurmadan tarihi binada kazı yapmaya başladı. Tespitlere göre binanın alt kısmına tünel açıldı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, 3 Eylül’de Hidiv Kasrı’na gelerek incelemelerde bulundu. Hazırlanan raporda, İBB tarafından izinsiz bir şekilde yürütülen çalışmaların, binanın ana karakterini olumsuz etkilediği belirlendi. Aynı zamanda yapının statik açıdan tehlikeye sokmuş olabileceği kaydedildi.

İBB gelişmelere dair açıklama yaptı. Açıklamada, incelemeler bitene dek kazı çalışmasının durdurulduğu belirtildi. Aynı zamanda kazının, restitüsyon projesinde yer alan mahzenin ortaya çıkarılması için gerçekleştirildiği ifade edildi. Hidiv Kasrı’nın içler acısı hali de ortaya çıktı: