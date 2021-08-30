CHP'li İBB, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde bakın ne çaldı! Tepki çeken anlar
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkilere neden oldu.
Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.
İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı.
İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.