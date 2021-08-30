  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Peru'da tekne kazası: 20 ölü, 50 kayıp
Kasırga sırasında Mississippi Nehri tersine aktı
Süper Lig kulübü, 6 futbolcunun sözleşmesini feshetti!
Gündem CHP'li İBB, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde bakın ne çaldı! Tepki çeken anlar
Gündem

CHP'li İBB, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde bakın ne çaldı! Tepki çeken anlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 22:06:00 -
CHP'li İBB, Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliğinde bakın ne çaldı! Tepki çeken anlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hacı Bektaş Veli'yi anma adına bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte İtalyan komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın söylenmesi tepkilere neden oldu.

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılında UNESCO, 2021 senesini Hacı Bektaş yılı ilan etti.

İstanbul'un Yenikapı semtinde 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen 3 günlük Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

45 sanatçının sahne aldığı festivalde 'Çav Bella' ile Hacı Bektaş Veli anıldı.

İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş Veli'nin anılması tepkiyle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay