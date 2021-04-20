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Gündem CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı
Gündem

CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 15:15:00 - 2021-04-20 15:19:28
CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

Formda ayrıca TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.

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Yorumlar

Halit

Şaşırdıkmı asla CHPKK bildiniz gibi gavurun safında teröristin yanında kesinlikle milli değil neyse oruçluyum
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ALLAH BELANI .... HORTUMCU HIRSIZ 

ALLAH BÜYÜK BÌRGÜN HER YAPTIKLARININ BURNUNDAN FÌTÌL FÌTÌL GETÌRELECEKTÌR VE BU YAPTIKLARINI HUKUK KARSISINDA VERMEK ZORUNDASIN LGBT LÌ KARI SIRAT Ì.NE EKREM ..... FETÖNÜN VE PKK NIN TASMALI ....
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