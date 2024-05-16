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Gündem CHP'li İBB Büyük Uyanış Hareketi'ne Maltepe için izin vermedi! Mitingin adresinde birkaç gün kala değişikliğe gidildi...
Gündem

CHP'li İBB Büyük Uyanış Hareketi'ne Maltepe için izin vermedi! Mitingin adresinde birkaç gün kala değişikliğe gidildi...

Yeniakit Publisher
2024-05-16 22:36:00 -
CHP'li İBB Büyük Uyanış Hareketi'ne Maltepe için izin vermedi! Mitingin adresinde birkaç gün kala değişikliğe gidildi...

Dünya Sağlık Örgütü ve Küresel İklim Kanunu'na karşı İstanbul Maltepe'de yapılması planlanan Büyük Uyanış mitingi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin miting alanının kullanılmasına izin vermemesi sebebiyle Kartal'da düzenlenecek.

Koronavirüs salgınındaki aşı politikaları başta olmak üzere insanlara zarar verdiği düşünülen tedavi yöntemlerinin sorgulanacağı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki faaliyetleri ile Küresel İklim Değişikliği Kanunu'na karşı düzenlenecek "Büyük Uyanış Mitingi", Cumartesi günü saat 14:00'da İstanbul Kartal'da gerçekleşecek.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak ve Doç. Dr. Bilgehan Bilge gibi önemli isimlerin de katılacağı, "Büyük Uyanış Hareketi" adlı oluşum tarafından düzenlenecek mitingte, Küresel İklim Kanunu'na itiraz edilecek.

Koronavirüs aşısının zararları sorgulanacak!

Öte yandan katılımcılar koronavirüs sürecindeki tedavi yöntemlerine ilişkin yetkililere önemli sorular yöneltecek. Aşı kaynaklı olduğu düşünülen ve son dönemde ciddi oranda artış gösteren kalp krizi vakalarının sebeplerinin de sorgulanacağı mitingte, DSÖ'nün Türkiye'deki faaliyetlerine dikkat çekilecek.

Miting için buluşma yeri değiştirildi! 'İBB'nin işgüzarlığından dolayı zor durumda kaldık'

Büyük Uyanış Hareketi'nin İstanbul Miting Koordinatörü Ömer Ulutaş, katılımcılara buluşmanın Maltepe miting alanında yapılacağının duyurulduğunu ancak İBB'nin miting alanına izin vermemesi sebebiyle mitingin adresinin Kartal olarak değiştirildiğini söyledi.

Ulutaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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"Miting yapacağımızı 40 gün öncesinden İstanbul Valiliği'ne ve İBB'ye bildirdik. Valilik, miting alanının uygun olduğunu söyleyince İBB'nin kabul etmeyeceğini düşünmedik. Katılımcılarımıza duyuru yaptık. Ancak başvurumuza geçen haftaya kadar İBB'den cevap gelmeyince, belediyeye gittik. Belediye Maltepe miting alanı için izin vermedi. İBB'nin işgüzarlığından dolayı zor durumda kaldık.

Dün tekrar İstanbul Valiliği'nde bir görüşmemiz oldu. Onlar da İBB izin vermeyince çözümsüz kaldılar. Yetkiyi verseler İBB'nin müdahalesiyle bir kargaşa çıkma ihtimalinden dolayı bize Kartal miting alanını önerdiler. Biz de kendi aramızda istişare ederek Kartal miting alanında toplanmakta uzlaştık."

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