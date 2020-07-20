CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir skandal daha!

Göreve geldiği günden beri yaptığı icraatlarla değil de skandallarla anılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yine şaşırtmadı. Sayıştay raporuyla ortaya çıkan skandal 'pes' dedirtti.

İmamoğlu'nun gerçekleştirilen bir organizasyonda 50 kişilik bir gruba adam başı 6 bin 700 lira tutarında yemek ısmarladığı ortaya çıktı.

Sürekli 'İsraf var' deyip tasarruf naraları atan İmamoğlu'nun gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

İşte beyazgazete'nin haberine göre; söz konusu o belgeler: