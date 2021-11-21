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Siyaset CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş Levent Üzümcü'yü böyle ödüllendirdi!
Siyaset

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş Levent Üzümcü'yü böyle ödüllendirdi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Şehir Tiyatroları Gashane Sahnesi'ne, yandaş Levent Üzümcü'nün dev afişi asıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 20:12:00 - 2021-11-22 01:04:52
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yandaş Levent Üzümcü'yü böyle ödüllendirdi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Gezici Levent Üzümcü'nün dev posterini, Şehir Tiyatroları Gashane Sahnesi'ne astırdı.

Berna Laçin; İslam karşıtı Levent Üzümcü'ye verilen "poster ödülü"nü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"İstanbullunun tamamını kucaklayıp hizmet edeceğiz." diyen CHP'li İmamoğlu'nun, Müslümanların değerlerine karşı kin besleyip dil uzatan Levent Üzümcü'nün posterini bir şehir tiyatrosuna asması tepki ile karşılandı.

Her fırsatta Müslümanlara ve Müslümanların değerlerine kin kustu!

Her fırsatta Müslümanların değerlerine dil uzatarak tepkileri üzerine çeken Üzümcü, 2019 yılında kendi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sebebi ile hayatını kaybeden merhum İmam Ramazan Akbaş ile kendince alay ederek, "Ah be Ramazan... bi imam kolay mı yetişiyor..." demişti.

Yüce Kur'an'ın hükümlerini hedef almıştı

Yine geçtiğimiz dönemde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Levent Üzümcü, Müslümanları gericilikle itham ederek, yüce Kur'an'ın hükümlerini hedef almıştı.

Gezici vandallarla omuz omuza!

Gezici vandallara da destek veren Levent Üzümcü, kalkışma sırasında, halkı sokağa çağırarak eylemlere davet etmişti. Üzümcü'nün sosyal medyadan yaptığı çağrılar gittikçe öfkeli mesajlara dönüştü. Üzümcü hakkında, Ak Partililere yönelik ağır hakaretler içeren sözleri nedeni ile çok sayıda soruşturma açıldı.

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Yorumlar

fetösavar

bunlara bakınca insan şu soruyu soruyor. bunlar türk mü, müslüman mı, eğer bunlar türkse biz hangi milletteniz, eğer bunlar müslümansa bizim dinimiz ne.....
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yahudi-zillet

yahudi-zilletin kafirleri
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