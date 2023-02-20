CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felekati sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde binlerce bina yıkılırken 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan can kayıpları yüreğimizi yakarken , depremden en çok etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği bir kez daha gün yüzüne çıktı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG BİLE DÜZENLEMİŞ

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet kentsel dönüşüm için hamlede bulundu. Ancak, arşivler gösteriyor ki Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde siyasi emelleri uğruna kentsel dönüşüm projesi karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ VATANDAŞA BİR DAYATMA OLARAK AKTARDI

Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.

O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.

ÖLÜM REZİDANSINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

CHP'li Lütfü Savaş bununla da yetinmedi. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkuna'a övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR VAADİ

2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.