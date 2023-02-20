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Gündem CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!
Gündem

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası Hatay'da çok sayıda bina yıkılırken CHP'nin kentsel dönüşüm karşıtı çalışmaları tekrar gündem oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerinde adaylık sürecinde deprem sonrası yerle bir olan Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı. CHP'li Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans rezidansın müteahhidine de övgüler dizmişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:24:00 - 2023-02-20 11:33:55
CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felekati sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde binlerce bina yıkılırken 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan can kayıpları yüreğimizi yakarken , depremden en çok etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği bir kez daha gün yüzüne çıktı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG BİLE DÜZENLEMİŞ

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet kentsel dönüşüm için hamlede bulundu. Ancak, arşivler gösteriyor ki Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde siyasi emelleri uğruna kentsel dönüşüm projesi karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ VATANDAŞA BİR DAYATMA OLARAK AKTARDI

Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.

O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.

ÖLÜM REZİDANSINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

CHP'li Lütfü Savaş bununla da yetinmedi. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, Mehmet Yaşar Coşkuna'a övgüler dizmişti. Lütfü Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR VAADİ

2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Yorumlar

Ali

Bu işde de muhalefete yıkma çabası olacağını biliyordum ama bu kadar erken değil, gerçi seçime az kalmış.

Antikemalist Akpartili

Hatay merkezde, 250 dairelik lüks RÖNESANS Rezidansı tamamen yan yatıp yıkılmış."cennetten bir köşe" reklamı yapılmış bu rezidans için. İşte resimde görülen bu binanın etrafındaki diğer binalara baktığımızda, binanın yan yatarken neredeyse üzerine devrileceği, hatta kısmen çarptığı diğer binaların sapasağlam ayakta kalmış, yani komşu binalar bu büyük depremin üzerine bir de bu devasa bina hemen diplerine çöktüğü halde yıkılmamış, Rönesans rezidans ise depremde yıkılarak yüzlerce kişiye mezar oldu. Bu yıkılan Rönesans Rezidans ve yurtdışına kaçarken yakalanan müteaahidi hakkında, CHPli kemalist HATAY belediye başkanı LÜTFİ SAVAŞ'ın yaptığı açıklama ve AKLAMA çabası her şeyi ifşa eder mahiyette!!! şahsın açıklamasını okuyalım, bu kadar can kaybının hangi zihniyetin eseri olduğunu düşünelim: "Canlı yayına bağlanan Lütfü Savaş, şu ifadeleri kullandı: “Şöyle söyleyeyim orası normal şartlarda bizim eski Mimarlar Odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten İDEALİST bir insan. Büyük ihtimalle şartlara uygun, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Ben geçmişte hocalık yapmış bir insanım. Birincisi bu yaşanan küçük bir kıyametti. Burada ne belediye, ne mevzuat, ne İŞİ YAPAN İNSANLAR gerçekten ÇOK SORGULANIRSA, onlara yazık etmiş oluruz.” Lütfi Svaş'ın İDEALİST diye tarif ettiği müteahhit yurtdışına kaçış sebebini şöyle izah etmiş:"Karadağ'da binalar yaptırmıştım, tapularını dağıtmaya gidiyordum" CHPnin İDEAL müteahhidinin kafaya bak! Depremde 250 dairelik binası yıkılmış adam yurtdışına tapu dağıtmaya gidiyor! Ne deprem ne enkaz umurunda ne enkazdan kurtarılcaklr için kendisinden yardım istenebileceği! En İDEAL CHP MÜTEAAHİDİ!!
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