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CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Kanal İstanbul projesiyle alakalı yaptığı açıklamada, "Yapılmaması için Erdoğan'ı ikna edeceğiz" dedi.

11 Kasım 2018 Pazar 16:56
CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, yaptığı açıklamayla CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Hamzaçebi, Kanal İstanbul ile ilgili olarak, "Kanal İstanbul’un yapılmaması için Erdoğan'ı ikna edeceğiz" dedi.

HP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı kesinleşmeden gözünü Kanal İstanbul'a dikti. Hamzaçebi Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda Kanal İstanbul'un yapılamayacağını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna edeceklerini söyledi.

İşte Hamzaçebi'nin o açıklamaları:

'Kanal istanbul için Erdoğan'ı ikna edeceğiz'

Kanal İstanbul ne olacak?

Kanal İstanbul’u yapamayacaklar. Yapmak için para lazım. Böyle bir bütçeyle yapılma imkânı yok. Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan’ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış.

İstanbul'da su sıkıntısı varmış...

İstanbul su kenti olacak. İstanbul tarihsel olarak hep su sıkıntısı çekmiş ama öte yandan da suyun insan yaşamında çok önemli olduğu bir şehirdir. İstanbul dünya kenti diyoruz ama bu konuda eksiklikleri var. İstanbul bir kültür merkezi olacak. Kültürel altyapısı güçlü olacak. Sosyal belediyeciliği daha ileri bir aşamaya taşıyacağız.

İstanbul 50 yıl su sorunu yaşamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, geçtiğimiz ay katıldığı Uluslararası Su Kongresi ve Fuarı'nda İstanbul'da önümüzdeki 50 yıl su sorunun yaşanmayacağını söylemişti.

Yine gezici zihniyeti

Gezi olayları sırasında hükümetten bir çok talepte bulunan Taksim Gezi Parkı Dayanışma Platformu temsilcileri mega projeleri de hedef almıştı. Bu mega projelerin arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı ve Kanal İstanbul yer alıyordu.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:56
  1. CHP
  2. Kanal İstanbul
  3. Akif Hamzaçebi

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