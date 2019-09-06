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CHP'li Gürsel Tekin'i rezil eden paylaşım!

CHP'li Gürsel Tekin'in İBB araçlarının yakıt masraflarıyla ilgili Sayıştay raporu üzerinden ortaya attığı yalanlara dikkat çeken bir cevap geldi.

06 Eylül 2019 Cuma 01:50
CHP'li Gürsel Tekin'i rezil eden paylaşım!

CHP'li Gürsel Tekin, önceki dönemlerde İBB araçlarının yakıt masraflarıyla ilgili Sayıştay raporu üzerinden çarpıtma bir iddia ortaya attı. Gazeteci Serkan Fıçıcı ise bu iddiaya cevaben oldukça dikkat çekici bilgiler verdi. Fıçıcı'nın verdiği bilgiler, CHP'deki gizli çekişmeyi, ilginç dengeleri ve sinir harbini gözler önüne serdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Sayıştay raporunu çarpıtarak Twitter'dan paylaştığı ve İBB araçlarının yakıt masraflarını söz konusu ettiği mesajına gazeteci Serkan Fıçıcı'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

İBB'nin yıllardır yakıtları OPET'ten aldığını hatırlatan Fıçıcı, Tekin'in İBB-OPET ortaklığıyla soygun yapıldığını iddia ettiğini ancak, Ekrem İmamoğlu'nun da OPET'in Genel Müdürü'nü İBB'ye Genel Sekreter olarak atadığını vurguladı.

Serkan Fıçıcı şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıt alımını en iyi İmamoğlu'nun..."

İBB’nin yıllardır “özel anlaşma ile” OPET’ten akaryakıt alımını en iyi İmamoğlu’nun OPET’ten getirdiği genel sekreter Yavuz Erkut bilir. Anlatsın. Hep birlikte öğrenelim. Olmaz mı?

"İşin boyutunu Gürsel Tekin bilmiyor mu sanıyorsunuz"

Hem Gürsel Tekin’in bu işin boyutlarını bilmediğini mi sanıyorsunuz? Adam CHP’nin İBB adayı olmak için ömrünü verdi. Ama KOÇ bastırınca tombaladan İmamoğlu çıktı. Şimdi KOÇ’un İBB’ye paraşüt ile indirdiği Yavuz Erkut’u kurnazca hedef göstermesini takdir etmeyelim de ne yapalım?

Kedi buradaysa et nerede, et buradaysa kedi nerede? 100 yerine 1000 ton akaryakıt harcandı deniyorsa fatura nerede? Olmayan akaryakıtın parası kime ödendi?

Gürsel Bey, O Sayıştay Raporu’ndaki iddianın muhatabı Ak Parti döneminin İSKİ Gn Md Yardımcısı Selami Taşer’di. Araçlardan o sorumluydu. Taşer, istifa etti ama İmamoğlu tarafından geri çağrılarak İSKİ’nin başına getirildi. Size uyum sağlamak için bıyığını bile kesmiş. İyi mi?

"İddia zaten Sayıştay tarafından yalanlandı"

Neyse.... Gürsel Tekin’in Sayıştay Raporu üzerinden ortaya attığı iddia bizzat Sayıştay tarafından yalanlandı zaten.... Boş beleş bir iş yani.

 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 01:50
  1. İstanbul
  2. Gürsel Tekin

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