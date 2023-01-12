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Siyaset CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık vaadini tekrarladı! ‘Bende geri vites olmaz’
Siyaset

CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık vaadini tekrarladı! ‘Bende geri vites olmaz’

Geçtiğimiz aylarda HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyince, başta ittifak ortakları ve kamuoyunda tepki gören CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aylar sonra iddiasını yineledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:07:00 -
CHP’li Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık vaadini tekrarladı! ‘Bende geri vites olmaz’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında HDP’ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. “HDP Meclis’te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP’yi saymayacaksınız.” diyen Gürsel Tekin, HDP’ye bakanlık verilebileceğini söylemişti.

‘HDP’YE BAKANLIK VERİLEBİLİR, HER PARTİYE DE VERİLEBİLİR’

Gürsel Tekin, “HDP’ye bakanlık verilebilir mi?” sorusuna şu şekilde yanıt vermişti

‘Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek’e başka bir TV’de sorulmuş. O da ‘Elbette, neden olmasın’ demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz… Millet iradesi diyoruz… Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.

O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürtlere de deyin ki ‘Sizin oyunuzu askıya aldık’. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis’te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP’yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP’ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.’

‘NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR’

CHP’li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?’ diyerek HDP’ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.

AYLAR SONRA HDP’YE BAKANLIK İDDİASINI YİNELEDİ

Geçtiğimiz aylarda HDP’ye bakanlık verilebileceğini söyleyince, başta ittifak ortaklarından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu olmak üzere kamuoyunda tepki gören CHP’li Gürsel Tekin, aylar sonra yine konuştu. Tekin, HDP’ye elbette bakanlık verilebileceğini yineledi.

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Yorumlar

Çöpkutusuna

Allah'ın izniyle milletin yüksek feraseti siyonist amerikanın işaret ettiği dostlarım dediği yedi kocalı zilleti ve kanal kanal dolaşıp fesat çıkarmak isteyen ipini pazara çıkarmışları1.turda tarihin siyaset çöp kutusuna gönderecektir veya göndermelidir

Sassas

Sanırın ve. Öylede inanıyprum hdp den millet vekili olacak hdpliden daha hdpli yani pkk lı oldu tv lerde izledipim kadarıyla
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