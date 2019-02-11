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CHP'li Gürsel Tekin de isyan etti!

CHP'de yerel seçim için aday belirleme sürecinde yaşananlar sonrası peş peşe istifalar gelirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de aday belirleme sürecine isyan etti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 10:47
CHP'li Gürsel Tekin de isyan etti!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 35 yıllık bir partili olarak, aday belirleme sürecinde yaşananlar konusunda "örgütün sesi olmalıyım" diyerek CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme sürecini eleştirdi. 

En çok destek bulanlar aday gösterilmedi

CHP'nin aday belirlemede liyakata önem vermesi ve "bir fazla oy getirecek" kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini ifade eden Tekin, "Üzülerek söylüyorum, adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi" dedi. 

Kimseye danışılmadı

Kendisinin milletvekili olduğu İstanbul konusundan örnek veren Tekin, "Hayatını İstanbul'a vermiş, ben dâhil birçok arkadaşımızın ne yazık ki fikirlerine bile danışılmadı" diye konuştu.

Kişisel şahsi ölçütler ve keyficilik

Adayların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan tablonun, "CHP'nin oy kazanmasından başka ölçütlerin devreye girdiğini" gösterdiğine vurgu yapan Gürsel Tekin"Biz eskiden kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart’ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 10:47
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Gürsel Tekin
  4. SİYASET Haberleri

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  • molieracmolierac12 dk önce
    ilke-milke yok bunlarda... fatih bucak ve gürsel ve hala tıpış tıpış chp yi takip eden cihangir-nişantaşı-bağdat caddesi vs SÖZDE eğitimli!!! takımlar arasında fark var mı...hepsi aynı !
  • meyyidmeyyid18 dk önce
    ne olursa olsun delikanlı gibi isim vererek başkanını eleştiremiyorsunuz..çünkü üst akıl git demeden o gitmez.delegeyi üyeyi kim takar.

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