  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Gürsel Erol ile Ersan Şen'in 'Kılıçdaroğlu' tartışması
Gündem

CHP'li Gürsel Erol ile Ersan Şen'in 'Kılıçdaroğlu' tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen bu sefer canlı yayında CHP'li Gürsel Erol ile tartıştı. Şen ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının konuşulduğu sırada ortam gerildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 00:58:00 -

CHP'li Erol, "Bizim adayımız, bizim irademiz Kılıçdaroğlu. 6'lı masanın iradesi beni bağlamaz. Genel başkanımız hangi kararı verirse biz onu destekleriz" dedi. Bunun üzerine Ersan Şen "Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı. Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Bir izin ver ya"

Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi. Sinirlenen Erol "Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burada. Bir izin ver ya" dedi.

"Sana mı soracağım"

Şen de "Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım" yanıtını verdi.

Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında ilginç diyalog
Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında ilginç diyalog

Medya

Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında ilginç diyalog

Ersan Şen'e şok sözler! 'Küreselci faiz çetesinin sözcüsü'
Ersan Şen'e şok sözler! 'Küreselci faiz çetesinin sözcüsü'

Medya

Ersan Şen'e şok sözler! 'Küreselci faiz çetesinin sözcüsü'

Ersan Şen'den İmamoğlu açıklaması: Millet bana kızacak...
Ersan Şen'den İmamoğlu açıklaması: Millet bana kızacak...

Gündem

Ersan Şen'den İmamoğlu açıklaması: Millet bana kızacak...

İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!
İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!

Gündem

İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!

"AK Parti artık zenginlerin partisidir" diyen Ersan Şen'e ağır tokat! Ağzı açık seyretti..

Ekonomi

"AK Parti artık zenginlerin partisidir" diyen Ersan Şen'e ağır tokat! Ağzı açık seyretti..

Cem Küçük'ten Ersan Şen'e sert tepki: Erdoğan üzerinizden...
Cem Küçük'ten Ersan Şen'e sert tepki: Erdoğan üzerinizden...

Medya

Cem Küçük'ten Ersan Şen'e sert tepki: Erdoğan üzerinizden...

Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?
Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?

Gündem

Dün öyle bugün böyle! Ersan Şen'in kulağını kim çekti?

Ersan Şen kafayı çıkardı!
Ersan Şen kafayı çıkardı!

Siyaset

Ersan Şen kafayı çıkardı!

6'lı masaya şok! Ersan Şen'den Erdoğan bombası
6'lı masaya şok! Ersan Şen'den Erdoğan bombası

Gündem

6'lı masaya şok! Ersan Şen'den Erdoğan bombası

AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı
AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı

Medya

AK Parti alerjili Ersan Şen bile isyan etti! O işi, aptala anlatır gibi anlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23