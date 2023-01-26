CHP'li Gürsel Erol ile Ersan Şen'in 'Kılıçdaroğlu' tartışması

CHP'li Erol, "Bizim adayımız, bizim irademiz Kılıçdaroğlu. 6'lı masanın iradesi beni bağlamaz. Genel başkanımız hangi kararı verirse biz onu destekleriz" dedi. Bunun üzerine Ersan Şen "Halk isteseydi Kılıçdaroğlu çoktan adaydı. Kılıçdaroğlu'nun gözünde ateş, elinde kıvılcım yok ya" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"Bir izin ver ya"

Şen'in Erol'un konuşmalarına sürekli müdahale etmesiyle tartışma alevlendi. Sinirlenen Erol "Bir izin ver de anlatayım. Sana ne ya. Seni mutlu etmek için mi konuşuyoruz biz burada. Bir izin ver ya" dedi.

"Sana mı soracağım"

Şen de "Sana mı soracağım ne zaman konuşacağımı. Konuşuyorum işte.. Hadi Bakalım" yanıtını verdi.