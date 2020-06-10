CHP'li Gürer, olumsuz hava koşullarının zarar verdiği çiftçiler için destek istedi

TBMM (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yakın zamanda yaşanan dolu ve çöl sıcakları nedeniyle zarar gören çiftçiye destek çağrısında bulundu.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksaray ve Niğde'de bazı bölgelerde dolu yağışının bugüne kadar görülmemiş biçimde zarara neden olduğunu söyledi. Dolu vuran buğday saplarını gösteren Gürer, hava şartlarının başakta ürün bırakmadığını bu nedenle kalan otların biçilerek hayvan yemi olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade etti.

Gürer, arpa, buğday ve çavdardaki zararın mutlak suretle karşılanması gerektiğini belirterek "Çiftçilerin borçları en az 2 yıl ötelenmeli, faizleri silinmeli, ayrıca çiftçilerin yeniden ekim yapabilmeleri için olanak yaratılmalı. Yoksa tarlaların boş kalma durumu var." dedi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yaptığı gözlemlerde de mandalina bahçelerinde, erkenci türlerde önemli ölçüde zarar oluştuğunu anlatan Gürer, 14 Mayıs'ta, çöl sıcağı denilen sıcak havanın etkisiyle kavrulduğunu ve ürün olmaktan çıktığını bildirdi.

Narenciye bahçelerinde büyük bir zarar oluştuğunu dile getiren Gürer, bu zararların da karşılanmasını istedi. Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) bunu sigorta kapsamında ele almadığından narenciye üreticisine Cumhurbaşkanlığı fonundan ek destek sağlanması ve üreticilerin zararlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Bu yıl buğday için açıklanan ton fiyatının 1650 lira olduğunu, kilosunun 1 lira 65 kuruşa geldiğini anlatan Gürer, artışın bir önceki yıla göre daha düşük tutulduğunu bildirdi. Gürer, 2002'de bir ton buğday satışından 33 gram altın alınırken bugün ise 3 gram altın alınabildiğini aktardı.

Çiftçinin dönüm başı 514 liralık bir maliyeti olduğunu dile getiren Gürer, çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını iddia etti. Gürer, 1 kilo buğdayın aktarlarda 6 lira, 1 kilo unun marketlerde 9 lira 45 kuruşa satıldığını ifade ederek "Çiftçiler kazanmıyor, tüketici de mamul ürünleri pahalıya alıyor." diye konuştu.

Ülkelerin kendi kendine yetmesinin öneminin pandemi döneminde daha çok anlaşıldığını anlatan Gürer, Türk çiftçisinin her türlü ürünü üretebileceğini, bu yüzden tarımın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.