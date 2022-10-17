CHP’li Gökçen’in Şehit sözüne bile tahammülü yok

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Amasra’da yaşanan maden faciasına ilişkin CHP Genel Merkezinin yayınladığı “Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz” mesajında yer alan “şehit” sözüne bile tahammül edemedi.

CHP’nin mesajını alıntılayan Gökçen, “Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirler...” ifadelerini kullandı. Gökçen’e milletin manevi değerleriyle kavgalı CHP’lilerden destek mesajları gelirken, binlerce vatandaş ise yapılan saygısızlığa tepki yağdırdı.

Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, İslam dininde evine rızık götürürken hayatını kaybeden müminlerin şehit sayıldığını belirterek “İşçilerimiz şehit statüsündedir. Sel, fırtına, deprem, yangın gibi afetlerde hayatını kaybeden, evine rızık götürmek için çalışan Müslüman kardeşlerimiz, bu gibi afetlerde hayatını kaybettiklerinde şehit sayılırlar. Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabrı cemil niyaz ediyoruz” dedi.

Açıklamanın CHP zihniyetinin, milletin değerlerine olan yabancılığını gösterdiğini anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise “Evine, çocuklarına ekmek götürebilmek için yerin altında çalışan kardeşlerimizin hayatlarını kaybetmesi çok üzücüdür. Bu kutsal görevi yerine getirirken hayatlarını kaybetmesi karşısında onları şehit nitelendirmek kimi neden rahatsız ediyor? Anlamak mümkün değil” diye konuştu.

Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı Avukat Hasan İlter ise şunları söyledi: “Böyle acı dolu bir günde sırf hükümeti eleştireceğim diye kadim kültürümüze tuhaf açıklamalarla karşı çıkmak kimseye bir şey kazandırmaz. Gökçe Gökçen derhal Türk Milleti’nden özür dilemeli ve CHP de Gökçen hakkında disiplin soruşturması başlatmalıdır.”