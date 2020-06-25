  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li Gökçen'den cezaevinden tahliye edilen gazetecilere ilişkin açıklama:

"Halkın haber alma hakkından yararlanması için çalışan araştırmacı gazeteciler suç işlememekte, tam tersine olası suçlara engel olmak için mücadele vermektedir"

Yeniakit Publisher
2020-06-25 17:22:46 -
CHP'li Gökçen'den cezaevinden tahliye edilen gazetecilere ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkın haber alma hakkından yararlanması için çalışan araştırmacı gazeteciler suç işlememekte, tam tersine olası suçlara engel olmak için mücadele vermektedir." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İddianamelerin, "gazetecilerin sadece gazetecilikten yargılandığını ve gazetecilik faaliyetinin suç olarak görüldüğünü" ortaya koyduğunu ileri süren Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliyesi mutluluk verici olsa da Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın şahsında gazetecilik halen tutuklu. Halkın haber alma hakkından yararlanması için çalışan araştırmacı gazeteciler suç işlememekte, tam tersine olası suçlara engel olmak için mücadele vermektedir. Gazetecileri susturmak isteyenler, haksız tutuklamalarla ses çıkaranları caydırmak isteyenler er ya da geç başarısız olmaya, kumpas davaları ise çökmeye mahkumdur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı