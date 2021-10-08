CHP'li Gökçen Rektör arabası üstünde tepinenleri böyle güzelledi! 'Yalnızca demokrasi istiyorlar'

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CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, katıldığı KRT canlı yayınında, çoğu öğrenci bile çıkmayan Boğaziçi provokatörlerini güzelledi.

'Yalnızca ve yalnızca demokrasi istiyorlar'

"Tutuklanan iki öğrencinin cezaevinde tartaklandığını öğrendik. Aynı zamanda son sınıf öğrencisi olan bu iki arkadaşımıza ders çalışacakları kitapları verilmiyor. Gördüğünüz gibi teröristlikle suçlanan ve büyük bir haksızlığa uğrayan gençlerin ilk sorunu eğitimleriyle ilgili." iddialarını öne süren CHP'li Gökçen, provokatörleri şöyle savundu:

"Adli kontrol tedbiri, çoğu zaman önemsiz görülse de aslında insanların hayatına ve özgürlüğüne çok büyük bir müdahale ve yıldırma aracı olarak kullanılıyor. Çok başarılı bir öğrenci olan bir arkadaşımız da dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden kabul almış ve aralık ayında bu yüzden yurt dışına gitmeye hazırlanıyordu. Bu genç arkadaşımıza da yurt dışı yasağı getirildi. Tutuklanan, adli kontrol tedbiri uygulanan ve her gün gözaltılarla yıldırılmak istenen gençlere bu baskı yalnızca ve yalnızca üniversitelerde demokrasi istedikleri için yapılıyor."