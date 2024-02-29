CHP’li fondaş medyada isyan bayrağı! “İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda”

Halk TV'de Şirin Payzın'ın 'Sözüm Var' programına konuk olan Emin Çapa, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek isyan etti.

Çapa, Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine seçmenin tepki gösterdiği İzmir için, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz" dedi.

“BU ÜLKE BİZİM”

CHP'li belediyelerin hizmet etmediğini ima eden Çapa, "Muhalefet var ya da yok. Muhalefeti eleştirelimi, eleştirmeyelim ama bu ülke bizim" dedi.

"BEDELİNİ ÖDÜYORLAR"

Çapa, İzmir'de yaptığı saha araştırmasını ise şu ifadelerle özetledi:

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"İzmir'deydim. İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten. ‘Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz' diyorlar. Gidin bir dinleyin İzmirlilerin neler diyorlar. Bedelini ödüyorlar."