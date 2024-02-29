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Gündem CHP’li fondaş medyada isyan bayrağı! “İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda”
Gündem

CHP’li fondaş medyada isyan bayrağı! “İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda”

Yeniakit Publisher
2024-02-29 11:45:00 -

CHP'li Emin Çapa, Halk TV ekranlarında katıldığı programda muhalefete isyan etti. İzmir'de seçmenin serzenişlerine şahit olduğunu kaydeden Çapa, "Muhalefeti eleştirelim, eleştirmeyelim ama bu ülke bizim. İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten" dedi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın 'Sözüm Var' programına konuk olan Emin Çapa, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek isyan etti.

Çapa, Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesi üzerine seçmenin tepki gösterdiği İzmir için, "Ne yazık ki bugün, değişim sloganın altının boşaltılarak, hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz" dedi.

“BU ÜLKE BİZİM”

CHP'li belediyelerin hizmet etmediğini ima eden Çapa, "Muhalefet var ya da yok. Muhalefeti eleştirelimi, eleştirmeyelim ama bu ülke bizim" dedi.

"BEDELİNİ ÖDÜYORLAR"

Çapa, İzmir'de yaptığı saha araştırmasını ise şu ifadelerle özetledi:
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"İzmir'deydim. İzmirliler bezmiş durumda muhalefetten. ‘Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz' diyorlar. Gidin bir dinleyin İzmirlilerin neler diyorlar. Bedelini ödüyorlar."

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