Yeni bir skandal daha! CHP'li Foça Belediye Başkanına 6 yıl 9 ay hapis talebi!

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün ‘azmettirme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yargılandığı, suç örgütü lideri Binali lakaplı Deniz Camgöz ve çete üyelerinin de yer aldığı davada tutuklu yargılanan 4 sanığın beraatına karar verildi. Gürbüz’ün 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenirken, mütalaanın 28 Ekim’de açıklanacağı öğrenildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava sonucu aralarında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün de bulunduğu davanın 13'ncü celsesi İzmir Adliyesi 9'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken kimi tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Foça'da manav olan İsmail Kılınç'ın iş yerinde bacağından kurşunlanması olayında azmettirici olduğu iddiası ile yargılanan Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmada yer almadı.

KESİN KARAR 28 EKİM'DE

8 Temmuz'da gerçekleştirilen son mahkemede, mahkeme başkanı Adalet Bakanlığı'ndan gelen evrakta suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Deniz Camgöz'ün Karadağ'da başka bir olaydan yakalandığını ve Camgöz'ün iade sürecinin başlatıldığını açıklamıştı. Gerçekleştirilen duruşmada ise davanın mevcut dosyadan ayrılmasına karar verildi. Davada tutuklu sanıkların avukatları dinlenirken, mahkeme başkanı yaptığı açıklamada mütalaa ile ilgili kesin tarihin 28 Ekim olduğunu duyuruldu. Mahkemede ayrıca savcılığın mütalaası da belli oldu. Buna göre 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz için Cumhuriyet Başsavcılığı azmettirme ve kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

4 KİŞİYE BERAAT VERİLDİ

Öte yandan, davanın son duruşması öncesi 4 kişi hakkında beraat kararı verildi. Karar için mahkeme heyeti bir araya gelirken, yapılan toplantı sonrası tutuklu yargılanan İzzet Gökan, Muhammet Bayraklı, Vahit Öztoprak, Yılmaz Yektaş yöneltilen suçlardan beraat etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütlerine yönelik soruşturma kapsamında Binali Camgöz liderliğindeki yasa dışı yapılanmayla ilgili 38 sanık hakkında iddianame hazırlamıştı. İddianamede, sanıkların karıştıkları iddia edilen 13 olaya ilişkin dosyanın birleştirildiği, bu olayların arasında Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in 11 Ocak 2020'de silahlı saldırıya uğraması olayının da yer aldığı bildirilmişti. 38 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı. Müşteki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında da daha sonra "Vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme" suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmış ve bu dosyayla birleştirilmiş, sanık sayısı da 54'e yükselmişti. Başka dosyadan tutuklu 1 sanığın dosyaya dahil edilmesiyle birlikte sanık sayısı da 55'e yükselmişti.