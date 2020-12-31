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Gündem CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü
Gündem

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin ifadeleri 28 Şubatçı zihniyetleri bir bir ortaya çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:07:00 -
CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik skandal sözlerinden sonra 28 Şubat'çılar bir bir ortaya döküldü

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik ayrımcı ifadeler kullandığı skandal sözlerini eleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar’ın dini inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir." dedi.

'Bu toprakların en büyük gücü özgürlüklerdir'

"Türkiye'yi yeniden 28 Şubat günlerinde olduğu gibi karanlığa gömmek isteyenlerin kirli zihin dünyası deşifre oldu." diyen Kurtulmuş, "Bu toprakların en büyük gücü demokrasi ve özgürlüklerdir. Hiç bir güç bunun önüne geçemez. CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. Aziz milletimiz, hak ve özgürlüklerinin sahibidir. Bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir. Yargıçlarımız, hukuki usul ve normatif düzlemde ne gerekiyorsa onu uygulamakla mükelleftir ve yargıçların görevlendirilmesinde kanuni ölçütler dışında herhangi bir ırkçı dışlamaya izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birgün'den çirkin ifadeler!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, 'Başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir' sözlerini kırparak başlığında, 'Kurtulmuş'a göre türban kadınların özgürlüğünün simgesi' ifadelerini kullanan Birgün, başörtüsüne olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Her gün manşetine taşıdığı en az bir haberle sözde kadın hakkı savunuculuğuna soyunan Birgün, ikiyüzlülüğünü tescillediği haberinde, "Kurtulmuş, türbanın Müslüman kadınlar için 'özgürlüğün simgesi' olduğunu öne sürdü." ifadeleri ile Müslüman kadınlara olan düşmanlığını tescilledi.

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