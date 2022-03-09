CHP’li Fikri Sağlar muhalefete seslendi! Kimi kekliyorsun sen Fikri?
Sosyal medya hesabından ‘Muhalefet partilerine’ çağrı yapan CHP’li Fikri Sağlar, sanki seçim kararı alınmasıyla dünya genelinde 140 dolara çıkan petrol fiyatlarının yarı yarıya inecekmiş gibi mesaj verdi. Sağlar’ın mesajını okuyanlar, “Kimi kekliyorsun sen Fikri?” yorumunda bulundu.
Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından muhalefet partilerine çağrıda bulundu.
“Boykot edelim” dedi
Aylardır ‘erken seçim’ yaygarası yapan Fikri Sağlar, son olarak şunları söyledi:
Bütün muhalefet partilerine:
Gelin Cumhuriyet tarihinin en büyük boykotunu başlatmak için birlikte aziz milletimize çağrı yapalım.
Seçim kararı alınana kadar, ilk etapta 10 gün boyunca akaryakıt almayarak milletçe zamları hep birlikte boykot edelim.
Şimdi değilse, ne zaman!