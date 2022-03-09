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Gündem CHP’li Fikri Sağlar muhalefete seslendi! Kimi kekliyorsun sen Fikri?
Gündem

CHP’li Fikri Sağlar muhalefete seslendi! Kimi kekliyorsun sen Fikri?

Sosyal medya hesabından ‘Muhalefet partilerine’ çağrı yapan CHP’li Fikri Sağlar, sanki seçim kararı alınmasıyla dünya genelinde 140 dolara çıkan petrol fiyatlarının yarı yarıya inecekmiş gibi mesaj verdi. Sağlar’ın mesajını okuyanlar, “Kimi kekliyorsun sen Fikri?” yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 09:29:00 -
CHP’li Fikri Sağlar muhalefete seslendi! Kimi kekliyorsun sen Fikri?

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından muhalefet partilerine çağrıda bulundu. 

“Boykot edelim” dedi

Aylardır ‘erken seçim’ yaygarası yapan Fikri Sağlar, son olarak şunları söyledi: 

Bütün muhalefet partilerine:

Gelin Cumhuriyet tarihinin en büyük boykotunu başlatmak için birlikte aziz milletimize çağrı yapalım.

Seçim kararı alınana kadar, ilk etapta 10 gün boyunca akaryakıt almayarak milletçe zamları hep birlikte boykot edelim.

Şimdi değilse, ne zaman!

 

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Yorumlar

Nadir

Uymayan şerefsiz olsun sadece akaryakıt değil marketlerde avmlerde dahil olsun ama ilk kendi alır onuda bilin
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Bşdo

Allah’tan bidon ile yakıt almak yasak önce hucum ederler sonrada kuyruklar oluşur bu sefer ülkede yakıt yok diyede nara atarlar r bunların nasıl bukalemun olduklarını biz iyi biliriz ama zavallı chp liler bunları ahirette tanıyacak
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