CHP'li Feyza Altun tepkilerin ardından geri vites yaptı: Beni utandırdınız!

"AK Partililer'den nefret ediyorum, tahammülüm yok" diyerek nefret söyleminde bulunan ve tepki çeken CHP'li ünlü avukat Feyza Altun özür diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'liler son günlerde iktidar karşıtı nefret söylemine sarıldı. Son olarak CHP'ye olan yakınlığı ile bilinen avukat ve sosyal medya fenomeni Feyza Altun'un AK Partililerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti.

Geçmişte CHP Kadın Kolları Başkanlığına da aday olan Feyza Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok" ifadelerini kullandı.

Tepkilerin ardından özür diledi

Tepkiler üzerine paylaşımını silen Feyza Altun, bugün o ifadelerinden dolayı özür diledi.

Altun, "Kısa süre önce attığım bir tweetin bana yakın ve uzak çok sayıda insanı üzdüğünü gördüm. Kalbini kırdığım herkesten özür dilerim.(Küfürbaz kabalar iftiracılar yalancılar hariç) Özellikle bana dualar eden ve beni sevdiğini söyleyen AKP’li o kadınlara teşekkür ederim beni utandırdınız" dedi.