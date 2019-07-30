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CHP'li Fethi Açıkel'den skandal "Suriyeli" önerisi! "Esed Rejimi ile temasa geçilsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, skandal bir açıklamaya imza attı. Fethi Açıkel, "Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:26
CHP'li Fethi Açıkel'den skandal "Suriyeli" önerisi! "Esed Rejimi ile temasa geçilsin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, hükümetin son günlerdeki Suriyeli sığınmacılara dönük uygulamalarının, AK Parti-MHP tabanındaki rahatsızlığı yatıştırma amacı taşıdığını iddia etti.

Suriyeli sığınmacı sorununun, iktidarın akıl dışı dış politika uygulamalarıyla kaynama noktasına geldiğini belirten Açıkel, sığınmacıların bir rezerv olarak görülmesi nedeniyle tırmanışa geçen kayıt dışı istihdamın, asgari ücretin bile altında çalıştırma ve çocuk işçi ayıbının, işsiz ve yoksul yurttaşları olumsuz etkilediğini kaydetti.

40 milyar dolar yalanı

Açıkel, Türkiye'nin akıl dışı politikalar nedeniyle Avrupa'nın kapısındaki en büyük 'mülteci kampına' dönüştürüldüğünü öne sürerek, Suriyeli sığınmacılar için harcanan 40 milyar dolar ile Halep ve yıkılan tüm kentlerin yeniden inşa edilip geri dönüşe zemin hazırlanabileceğini vurguladı.

'Sığınmacı sorununun çözümü Suriye'de barış yoluyla çözümdür'

Hamasi ve maceracı dış politikadan uzaklaşılmadığı sürece bu sorunun kangrene dönüşeceği ve gerilimlere sebep olacağı uyarısında bulunan Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır. Esad yönetimi ile iş birliğine gidilmesi ile sığınmacı sorunu da uluslararası mutabakat ve yeniden yerleştirme politikası ile çözülecektir. Suriyeli sığınmacılar sorununu, çözülemez bir sorun olarak kabul etmek ve artık sürdürülemez hale gelen bu 'fiili durumu' normalleştirmeye çalışmak doğru değildir. Kayıt dışı istihdam, yoğun emek sömürüsü, çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerine ve kadın istismarlarına dönüşen sığınmacı sorununun, normalleştirilmeye çalışılması doğru değil. Sığınmacı sorununun çözümü, hukuka ve insan onuruna yakışır bir biçimde yerinde yani Suriye'de barış yoluyla çözümdür. Sorunun başından itibaren, çözüm için bütünlükçü ve sürdürülebilir politikalara sahip tek siyasi parti CHP'dir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:26
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. Suriyeli önerisi
  4. Beşşar Esed rejimi
  5. Skandal öneri
  6. AK Parti
  7. MHP
  8. Suriyeli politikası

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU30 dk önce
    SİZ GEÇİYORSUNUZ YA.4 MİLYON MÜSLÜMANIN KATİLİ İLE.GÖRÜŞÜN ANLAŞIN,SEVİN,SEVİŞİN..
  • mpoyrazmpoyraz34 dk önce
    neden sıkandal en doğru olması gereken bu

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