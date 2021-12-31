CHP’li Fatoş Birinç’ten Büyük küstahlık! 'Bu Allah nasıl Allah ki...'

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

CHP'li Özgür Özel'de din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demişti

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.