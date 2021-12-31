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Siyaset CHP’li Fatoş Birinç’ten Büyük küstahlık! 'Bu Allah nasıl Allah ki...'
Siyaset

CHP’li Fatoş Birinç’ten Büyük küstahlık! 'Bu Allah nasıl Allah ki...'

CHP'li Özgür Özel’in, Kur’an eğitimine “orta çağ zihniyeti” demesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken CHP içerisinden kutsal değerlere edilen hakaretlere bir yenisi daha eklendi. CHP eski Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından haddini aşıp akla ziyan çirkin ifadeler kullandı. Facebook hesabından “Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş" mesajını paylaşan Birinç’e tepkiler çığ gibi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:15:00 - 2021-12-31 10:19:03
CHP’li Fatoş Birinç’ten Büyük küstahlık! 'Bu Allah nasıl Allah ki...'

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

CHP'li Özgür Özel'de din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demişti

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

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Yorumlar

Mahmut yılmaz.

Yenilir yutulur bir ifade değil. Allah kadın seni Kahhar ismi ile kahretsin.
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Pelul

Kâfirler için yaşasın cehennem
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