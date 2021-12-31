CHP’li Fatoş Birinç’ten Büyük küstahlık! 'Bu Allah nasıl Allah ki...'
CHP'li Özgür Özel’in, Kur’an eğitimine “orta çağ zihniyeti” demesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken CHP içerisinden kutsal değerlere edilen hakaretlere bir yenisi daha eklendi. CHP eski Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, sosyal medya hesabından haddini aşıp akla ziyan çirkin ifadeler kullandı. Facebook hesabından “Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş" mesajını paylaşan Birinç’e tepkiler çığ gibi.
CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"
CHP'li Özgür Özel'de din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demişti
Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.
Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.