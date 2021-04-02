CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ilginç bir açıklamaya imza attı.

Öztrak, "Bu yaşananlara bakınca, rahmetli Alparslan Türkeş'e atfedilen şu sözleri anımsamamak elde değil; 'Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam ve mevki işgal etmek en büyük ihanettir.'" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'a cevap AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Öztrak'ın sözlerini alıntılayarak, "Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu hem beceriksiz hem de sayısız seçim kaybetmesine rağmen 10 yıldır koltuğu işgal ediyor. Genel Başkanınızı ihanetle mi suçluyorsunuz?" sorusunu sordu.