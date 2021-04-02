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Gündem CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'a kritik soru: Kılıçdaroğlu'nu bununla mı suçluyorsun?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:58:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ilginç bir açıklamaya imza attı.

Öztrak, "Bu yaşananlara bakınca, rahmetli Alparslan Türkeş'e atfedilen şu sözleri anımsamamak elde değil; 'Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam ve mevki işgal etmek en büyük ihanettir.'" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'a cevap AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Öztrak'ın sözlerini alıntılayarak, "Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu hem beceriksiz hem de sayısız seçim kaybetmesine rağmen 10 yıldır koltuğu işgal ediyor. Genel Başkanınızı ihanetle mi suçluyorsunuz?" sorusunu sordu.

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Yorumlar

barış pınarı

Faik ne ki kılıçdaroğlu ne olsun iki adet dönme çoöuğu tapınak şovalyesi... Alpay boş yere kafa yorma bu iki dangoşu üstüste vurdunmu pişti olur paşa...
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Murat ben

Peki niye duruyorsunuz orada? Kendin dedin Topunuz ihanetcisiniz! Becerememişsiniz de becerememişsiniz! Adam yenmişte yenmiş yenmişte yenmiş Yenilmişte yenilmişsiniz! CHP seçmeni ile kafa buluyor bunlar. Pkk ile ittifak kuruyorlar! CHP seçmeni oy vermişte vermiş vermiş te vermiş.
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