CHP'li Faik Öztrak iyice şaşırdı! Sigaraya Hayır Günü'nde sigarayı savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz, sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki yavaş yavaş kaçarlar diye düşünüyoruz. Fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz." sözlerini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tiryakinin Sayın Erdoğan'ın elinde çektiğini kimse çekmemiştir. Şu anda içtiği 20 sigaradan 18'i vergiye gidiyor. Adam tiryaki, yükleniyorsun vergiye."

Öztrak'ın 'Dünya Sigaraya Hayır Günü'nde yaptığı bu açıklamaya AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan tepki geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Durgut, "Sigara lobilerini değil, çocuk ve gençleri korumak anayasal görevimizken Dünya Sigaraya Hayır Günü'nde üstelik bu senenin teması çocuk ve gençleri sigara kartellerinin manipülasyonlarından ve tütünden korumak iken CHP Sözcüzü Faik Öztrak'ın popülizm uğruna söyledikleri talihsizliktir." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA 8 MİLYON KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR

Türkiye'de her yıl 121 bin kişinin, dünyada ise 8 milyon kişinin sigara nedeniyle öldüğünü söyleyen Durgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, vergilerin artırılması özellikle çocuk ve gençlerin sigaraya başlamasını önleyen en etkili yöntemdir.

Sigara fiyatlarında %10'luk bir artış bile, tüketimde %5 azalmaya neden olur. Ülkemizde sigara fiyatlarının %10 artırılması, en az 1 milyon kişinin sigarayı bırakmasına sebep olurken,7 bin kişinin erken yaşlarda akciğer kanserinden, kalp krizinden ölmesini önleyecektir."

GÖLGE ETMEYİN!

"Küresel tütün salgını ÖNLENEBİLİR ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedenidir,bu salgından milyarlarca dolar kazanan sigara kartelleriyle mücadele ancak kararlı bir siyasi duruş ve cesaretle mümkündür.Bu sizde yoksa ,gölge etmeyin başka ihsan istemez." diyerek sözlerini sürdüren Durgut, paylaşımında bilimsel bir makaleye de yer verdi.