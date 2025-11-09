CHP’li Eyüpsultan’da 156 milyonluk skandal

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Gizli açık ittifaklarla ele geçirdikleri belediyelerin bütçesini talan eden CHP’li başkanlar kamunun parasını savurmaya devam ediyor. Başkanlığını CHP’li Mithat Bülent Özmen’in yaptığı Eyüpsultan Belediyesi’nin, personel maaşlarını ödemekte zorlandığı bir dönemde Bitlis merkezli bir inşaat şirketine eğitim ve sağlık danışmanlığı ihalesi pasladığı ortaya çıktı.

PEŞKEŞ İDDİASI

Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İnan Balah’ın talimatıyla gerçekleştirilen ihalede, 9 ay sürecek eğitim ve sağlık danışmanlığı hizmeti için tam 155 milyon 877 bin liralık sözleşme imzalandığı öğrenildi. 3 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihaleyle, “Gençlik ders destek, sağlık, spor ve psiko-sosyal destek hizmetleri alanında danışmanlık ve eğitim kursları uygulaması” işi, Kervan Hip Turizm Temizlik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildiği öğrenildi. Dört firmanın teklif sunduğu ihalede sadece birinin geçerli sayılması ve yaklaşık maliyeti 159 milyon 611 bin 423 TL olarak belirlenen ihalenin rekabet koşulları oluşmadan sembolik bir indirimle verilmesi, “peşkeş” ihtimalini akıllara getirdi. İhale kayıt numarası 2025/315794 olan sözleşme 22 Nisan 2025’te yürürlüğe girerken, Eyüpsultan Belediyesi’nin faaliyet alanları turizm ve inşaat olan bir şirketten nasıl bir “sağlık ve eğitim danışmanlığı” hizmeti alacağı merak konusu oldu.

ÖZEL UZMANLIK ŞART

Öte yandan uzmanlar, bu tür hizmetlerin özel uzmanlık ve sertifikasyon gerektirdiğini hatırlatarak, “Eğitim ve sağlık danışmanlığını inşaat şirketi nasıl verebilir?” sorusunu sordu. Bu da belediyedeki skandalın başka boyutunu ortaya koydu.