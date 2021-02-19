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Siyaset CHP'li eski vekil partisini fena bombaladı!
Siyaset

CHP'li eski vekil partisini fena bombaladı!

Art arda istifa haberleri gelen CHP'de parti içi muhalefet de daha sert eleştiriler yapmaya başladı. CHP'li eski milletvekillerinden Şahin Mengü, Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek, "PKK’ya eli kanlı terör örgütü diyemeyenlere, Ege’nin Yunan tarafından işgaline ses çıkarmayanlara karşıyım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 07:54:00 - 2021-02-19 09:29:02
CHP'li eski vekil partisini fena bombaladı!

CHP yönetimini eleştirerek parti ile yolunu ayıran Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin istifasının yankıları sürerken, Genel Merkez’in tavrından rahatsız olan parti içi muhalefetin sesi de giderek yükseliyor. Türkiye gazetesine konuşan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü ‘CHP’yi yöneten grup’ olarak nitelendirdiği 10 Aralık Hareketi’ni eleştirdi. Mengü, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Mengü, 10 Aralık Hareketi’ni “Şu anda partiyi yöneten, ‘CHP kapatılsın, vakıf olsun’ diyen grup” olarak tanımladı. Bu grupta kimlerin olduğunu da anlatan Mengü “Birçok insan var o grupta; partinin ikinci adamı da o grubun içinde, anayasayı yapan profesör de” dedi. Mengü “CHP’yi temel değerlerinden kopartan her harekete karşıyım. PKK’ya ‘aşağılık, eli kanlı terör örgütü diyemeyenlere karşıyım. Ege’nin kayalıklarının Yunanlılar tarafından işgaline ses çıkarmayanlara karşıyım.” diye konuştu.

‘Parti içi muhalefetten isimlerle 10 gün içinde bir toplantı yapacağı ve toplantıya başkanlık edeceği’ iddialarına da yalanlayan Mengü, "Şu anda benim CHP içinde görev yapan hiçbir milletvekiliyle o anlamda bir ilişkim yok. Hatta o kadar yok ki o arkadaşlar, havaalanında karşılaştığımız zaman bile bizlere selam vermekten korkuyorlar. Genel Merkez duyar, kızar diye selam vermiyorlar” dedi. 9 Eylül Hareketi olarak 2018’de bir bildiri yayınladıklarını hatırlatan Mengü “Duyduğum kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu, o bildirinin altına imza atanların üstünü kırmızıyla çizmiş” ifadelerini kullandı.

Partiden kopmalar yaşanacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Mengü “Benim ve arkadaşlarımın Muharrem İnce ile hareket edeceği düşünülüyorsa, böyle bir şey katiyetle yok. Biz mücadelemizi CHP’nin içinde yaparız” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Muammer

Bunların birbirlerinden farkı yok eleştirse ne olur eleştirmese ne olur. Ha davutoğlu ha babacan ha mengü.
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