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CHP'li eski vekil İhsan Özkes'ten Ali Erbaş açıklaması: Tüm dinler nesli ve sağlığı esas alır

CHP'li eski vekil İhsan Özkes, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

2020-04-27 16:09:00 - 2020-04-27 16:16:11
CHP'li eski vekil İhsan Özkes'ten Ali Erbaş açıklaması: Tüm dinler nesli ve sağlığı esas alır

CHP'li eski vekil İhsan Özkes, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İhsan Özkeş, Ali Erbaş'a destek vererek, "Dinin yasakladığı zina ve eşcinselliğin kötülüğünden Ali Erbaş'ın bahsetmesi doğaldır. Tüm dinler nesli ve sağlığı esas alır. Kendilerine hoşgörü bekleyenlerin dinlere ve din adamlarına hoşgörüsü olmalıdır. Özgürlük; dini esasları yoksaymakla değil, inananlara saygı ile olur" dedi.

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