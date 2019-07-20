0553 313 94 23

CHP’li eski vekil Babacan’ın partisine katılacak mı?

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Hurşit Güneş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, “Ben CHP’liyim ve sosyal demokratım. Benim başka bir partiye geçmem söz konusu değil” diye yanıt verdi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:16
CHP’li eski vekil Babacan’ın partisine katılacak mı?

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, yeni parti kuracağını ilan ederek kurucusu olduğu AK Parti’den istifa etmişti. Kulislerde CHP eski Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in Ali Babacan’la ilgili attığı bir twitin ardından “Acaba CHP eski milletvekili Prof.Dr.Hurşit Güneş, Babacan’ın partisine mi geçecek?” şeklinde söylentiler ortaya çıkmıştı. 

HURŞİT GÜNEŞ’İN ALİ BABACAN’LA İLGİLİ PAYLAŞIMI

Prof.Dr. Hurşit Güneş’in attığı twit şöyleydi: “Ali Babacan’ın parti kuracağı söyleniyor. Liderlik serüvenini şimdiden kestirmek güç. Ancak Babacan muhafazakar cephenin son dönemde yetiştirdiği en nitelikli ve birikimli siyasetçisidir. Siyasette çıta yükselecek, birçok mevcut ve potansiyel lider artık zorlanacaktır.”

CHP’DEN BAŞKA PARTİYE GİTMEM

CHP eski Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklindeki yorumların ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Güneş, “Yahu, sırf CHP’ye oy vermek için ‘İttifakta benim memleketim Kandıra’nın İYİ Parti’ye bırakılması gündeme gelince,elim CHP’den başka bir partiye gitmeyeceği için kaydımı İstanbul’a aldırmıştım’ kaydını memleketinden İstanbul’a aldıran birisi, başka bir partiye geçer mi? Benim için CHP bir siyasi partiden öte, bir tutku. Ben CHP’liyim ve sosyal demokratım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:16
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Abdullah Gül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    1. Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    2. Hindistan'daki sellerde ölenlerin..
    3. Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala..
    4. Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
    5. "2. Erzurum Türk Oyunları"
    6. Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    7. İran 1 tankeri serbest bıraktı!
    8. Ereğli’de uyuşturucu hap ele geçirildi
    9. Kayıp olarak aranan kişinin cesedi..
    10. 1'inci S-400 Filosu'nun arması belli..
    11. Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
    12. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken..
    13. Milliler potada Büyük Britanya'yı..
    14. Fatih’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    15. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    16. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    17. Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele..
    18. CHP’li eski vekil Babacan’ın partisine..
    19. Josef de Souza Galatasaray'a mı..
    20. Sözleşmesini feshetmek için giden..
    21. Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
    22. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    23. Cezayir şampiyon oldu, Paris sokakları..
    24. Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1..
    25. Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı..
    26. Otomobilini arayan sürücü okul..
    27. British Airways Kahire uçuşlarını 7..
    28. Konukoğlu'ndan transfer açıklaması
    29. Erzincan Ülkü Ocakları sokak..
    30. "Sıfır Atık" projesi ile Erzincan daha..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti