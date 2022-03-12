CHP'li eski bakandan Ahmet Davutoğlu'na tarihi ayar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyada büyük takdir toplayan diplomasi zaferini hazmedemeyip, "İsrail Cumhurbaşkanı'nın yalvar yakar Türkiye'ye getirildiğini" iddia etti. Aynı zamanda eski Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu'nun, Ankara'nın prestijini zedeleyebilecek şekilde çıkış yapması tepkiyle karşılandı.

CHP'li eski bakandan sert sözler: Aciz ve sınıfta çakmış

CHP'li eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel de muhalefetin tutumunu eleştirdi. Hükümetin dış politikada doğru yolda olduğunu belirten Gürel, "Muhalefet, iç ve dış sorunların üstesinden gelebileceklerini göstermekte aciz kalmış ve sınıfta çakmıştır!" ifadelerini kullandı.

"İnşallah AK Partili ilan edilmez"

Kendisi de eski bir CHP'li Bakan olan Gürel'in tepkisi yankı uyandırırken, Gazeteci Nedim Şener de, Gürel'in karşı karşıya kalabileceği "sosyal medyadan muhalefet tarafından yapılabilecek lince" dikkati çekti. Şener, "İnşallah eski Dışişleri Bakanı Gürel, muhalefete muhalefetle suçlanıp AK Partili ilan edilmez, zira kitle her iftirayı atmaya müsait" ifadesini kullandı.

"Umurumda değil!"

Şener'in paylaşımına cevap veren Gürel ise, "Böyle bir ihtimal umurumda değil! Kimin kim olduğunu herkes bilir. Benim için önemli olan yansızlık değil, doğruluk, dürüstlüktür. Ben her zaman Türk halkının hak ve çıkarlarını savunurum" dedi.

KAYNAK: HABER7