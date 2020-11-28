CHP'li Esenyurt Belediyesi kademeli mesaiye neden uymuyor?

İstanbul'da artan koronavirüs vakaları sebebi ile alınan ek tedbirler kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kademeli mesai uygulamasına geçilmiş ve bir dizi tedbir kararı açıklanmıştı. Her fırsatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki koronavirüsle mücadelemizi kötüleyerek süreci baltalamaya çalışan CHP zihniyetinin bu karara uymadığı ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi kademeli mesai uygulamıyor

Yeniakit.com.tr ihbar hattına ulaşan CHP yönetimindeki Esenyurt İlçe Belediyesi çalışanları belediyenin hiçbir biriminde dönüşümlü çalışmaya izin verilmediği bilgisini paylaştı.

4 Kasım 2020:

İstanbul'da hızla artış gösteren koronavirüs vaka sayısı sebebi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan ilave tedbir kararları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı:

"Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."

Yeniakit.com.tr'ye konuşan bir Esenyurt Belediyesi çalışanı şunları söyledi:

"Bünyesinde görevli olduğumuz Esenyurt Belediyesi; İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeleri hiçe sayarak birkaç birim dışında tüm personeli aynı anda işe getirmeye devam ediyor ve biz çalışanların dönüşümlü çalışma ve idari izin hakkını gasp ediyor."

'İnsan sağlığı siyasete alet edilemez'

"Mali Hizmetler, Fen İşleri, Halkla ilişkiler birimleri başta olmak üzere tüm birimlerde dönüşümlü çalışmaya dahi izin verilmemekte, çalışan personelin ve belediyeden hizmet alan vatandaşın sağlığı hiçe sayılmaktadır. Birimlerin, katların, asansörlerin tıklım tıklım olduğu belediyede sorun çözme adına bir adım atılması gerekirken siyasi kaygılardan dolayı devletin aldığı koronavirüs tedbirlerine tümüyle muhalefet ediliyor. İnsan sağlığı siyasete alet edilemez."