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Gündem CHP'li Ergene Belediye Başkanı'na ‘cinsel taciz’ davası!
Gündem

CHP'li Ergene Belediye Başkanı'na ‘cinsel taciz’ davası!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile röportaj yapmak için buluşan spiker, burada Yüksel tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, Yüksel hakkında, "cinsel taciz" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:01:00 -
CHP'li Ergene Belediye Başkanı'na ‘cinsel taciz’ davası!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile röportaj yapmak için buluşan spiker, burada Yüksel tarafından cinsel tacize uğradığını söyledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, Yüksel hakkında, "cinsel taciz" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddiaya göre olay, geçen yıl 16 Haziran’da Büyükçekmece’deki bir otelin restoranında yaşandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile röportaj yapmak için buluşan spiker birlikte yemek yiyip çekim için konuştu.

CNN Türk’te yer alan habere göre; bu sırada Yüksel, genç spikere özel sorular sordu. Ancak o genç kadın durumdan rahatsız oldu.

‘SARILMAYA ÇALIŞTI’

Daha sonra Yüksel, spiker kadını restoranın dışına çağırdı. İddiaya göre taciz etti. Genç kadın ise engel olmaya çalıştı. Belediye başkanı ile genç kadın daha sonra içeri girdi. Rasim Yüksel, iddiaya göre bir kez daha sarılmaya kalktı. Genç kadın, bir bahane bularak restorandan ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksel, suçlamaları kabul etmedi. Olay anında yanında olan arkadaşı da müşteki kadının iddialarını yalanladı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin değerlendirme kısmında, “Müştekinin ifadesi ve mesaj tespit tutanağı sabittir” dedi.

İddianamede Yüksel hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kanalın genel yayın yönetmeni hakkında da basit cinsel saldırı suçundan takipsizlik kararı verildi.

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

İSTERSEN BAŞKAN İSTERSEN CUMHURBAŞKANI OLSUN KİM TACİZ VE TECAVÜZ ETTİYSE HADIM EDİLSİN.ANCAK BÖYLE AKILLANIR BU MİLLET..

Ali

Neden bu zamana kadar beklemiş
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