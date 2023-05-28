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Gündem CHP'li Eren Erdem'den skandal paylaşım! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi: Geçen sefer de aynısını dedin
Gündem

CHP'li Eren Erdem'den skandal paylaşım! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi: Geçen sefer de aynısını dedin

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:36:00 -
CHP'li Eren Erdem'den skandal paylaşım! Kendi takipçileri bile tepki gösterdi: Geçen sefer de aynısını dedin

Sandıklar sayılırken CHP'li Eren Erdem'den skandal bir paylaşım geldi. Anadolu Ajansının verilerine itibar edilmemesi çağrısında bulunmaya kalkan Erdem'e kendi takipçileri de tepki gösterdi.

Eren Erdem, Twitter'dan yapığı paylaşımda, "Anadolu Ajansına itibar etmeyin. An itibariyle Tele1 gerçek verileri paylaşıyor. Oradan izlemenizi öneririm…" iddiasında bulundu.

14 Mayıs seçimlerini hatırlattılar

Bunun üzerine CHP'li Eren Erdem'e tepki gösteren takipçileri şunları kaydetti:

"Geçen sefer de aynısını dedin, rezil olduk eşe dosta. 'Kazandık' diye bağırdım ben camdan."

"Geçen seçimde de öyle denildi ama yine kazanamadık, cidden ağlayasım var artık."

"Hep aynı hikaye, gene kaybettik."
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"Geçen seçimde ANKA ajansı da AA verilerine geldi sonunda ama."

"Yaaaa bitmedi umut tacirliğiniz."

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