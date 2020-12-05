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Siyaset CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
Siyaset

CHP'li Erdal Aksünger'den canlı yayında Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden 'Partiyi yönetemiyorsanız istifa edin.' diyerek çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 00:08:00 - 2020-12-05 00:13:37

CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger son zamanlarda CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz iddiaları hakkında isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Aksünger 'Kim bu işi duymuş ve gözünü kapatmışsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazımdır. Kim olursa olsun. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler kardeşim. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar' dedi.

CHP İstanbul teşkilatlarında görevli kadınlara yönelik “cinsel taciz ve tecavüz iddiaları” ile ilgili her gün yeni belge ve görüntülerle yeni skandallar patlak vermeye devam ediyor. CHP yönetiminin ve CHP medyasının suskunluğu devam ederken parti den bazı isimler seslerini yükseltmeye başladı.

"Partiyi yönetmeyi bıraksınlar"

Haber Global kanalında konuşan CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger parti işindeki rezalete sert tepki gösterdi.

Aksünger "Burada kimin ihmali varsa ve bu ihmali olanları partiden atmayanlar da dahil olmak üzere, bilerek bilmeyerek bu işi duymuş ve gözünü kapatmış kim varsa hepsinin partiden ihraç edilmesi lazım. Edemeyenler de bu işi bırakıp gitsinler. Partiyi yönetmeyi de bıraksınlar." ifadelerini kullandı.

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