CHP'li Erdal Aksünger, Erdoğan'ı eleştireyim derken rezil oldu

yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 1 milyar 910 milyon lira bağış yapıldığını açıkladı. Kampanyayı hazmedemeyen CHP Parti Meclis üyesi Erdal Aksünger ise, İBB'nin 'askıda fatura' uygulaması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek isterken kendini rezil etti.

'Küçük' bir klavye hatası imiş

Aksünger, Twitter'dan önce "İBB’nin ‘havuzdan fatura ödeme’ çağrısı sonucu 4,5 saatte 1,45 milyarlık fatura ödenmiş. Erdoğan topu-tüfeği devreye sokmasına rağmen 1 ayda 1,91 milyar topladı!! Siz halka yetemediniz ama halk kendine yetiyor." iddialarında bulundu.

Daha sonradan 'milyon olacak' diye yazan CHP'li isim, "Milyon olacak. Küçük bir klavye hatası ama 200 milyar yardım söylemi yanında mütevazi." ifadelerini kullandı.

İşte Aksünger'in o tweetleri: