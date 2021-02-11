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Siyaset CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili
Siyaset

CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki karar Meclis'te okundu. Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 14:45:00 - 2021-02-11 14:49:42
CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili tezkere TBMM'de okundu.

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