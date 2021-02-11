CHP'li Enis Berberoğlu yeniden milletvekili
CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki karar Meclis'te okundu. Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu.
CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili tezkere TBMM'de okundu.
Ayrıntılar geliyor...
CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki karar Meclis'te okundu. Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu.
CHP'li Enis Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararı ile ilgili tezkere TBMM'de okundu.
Ayrıntılar geliyor...
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