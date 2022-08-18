CHP'li Engin Özkoç'tan tehdit: CHP aleyhinde konuşanları not alıyoruz!
'Helalleşme' vaadinde bulunarak 'hesaplaşmak' için yola çıkan CHP, bir kez daha asli karakterini gözler önüne serdi. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisini eleştirenleri tehdit etti. Sosyal medya hesabından gözdağı veren CHP'li Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek eleştiride bulunanları fişlediğini itiraf etti.
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'Helalleşme' vaadinde bulunarak 'hesaplaşmak' için yola çıkan CHP'nin, bir kez daha maskesi düştü.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisine gelen eleştirileri hazmedemeyerek tehditte bulundu.
"Not ediyorum" diyerek gözdağı verdi
CHP aleyhine konuşanları fişlediğini belirten Engin Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" itirafında bulundu.
Ne kadar kendilerini saklasalar da genlerindeki asli karakterleri zaman zaman dışa vuran CHP'nin elemanı Özkoç, sosyal medya hesabından şu tehditte bulundu:
"Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak “biz de sizdeniz” diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam..."
Siyaset
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