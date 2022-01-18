CHP'li Engin Özkoç'a ayar: İbişe bak ibişe!

Turgay Güler, Akşam gazetesindeki yazısında, "Biraz daha erken dünyaya gelseydi Kel Hasan Efendi İsmail Hakkı Dümbüllü'yü değil onu yetiştirirdi" dediği CHP'li Engin Özkoç'u fena ti'ye aldı. Özkoç'u "ibiş"e benzeten Güler, "tam bir orta oyuncusu" olarak nitelendirdiği ismin attığı son tweet'i köşesine taşıdı. İşte o dikkat çekici yazı:

"Şu Engin Özkoç ne kadar komik bir adam yahu!

Sanırım Kılıçdaroğlu'nun keşfi.

Özkoç'u keşfeden ikinci isim de hiç şüphesiz sevgili Salih Tuna'dır. Hatırlatmadan geçmek ayıp olur.

Salih Tuna'nın iyi adamadır Özkoç!

Adamı dediysek yanlış anlaşılmasın; çok sever Özkoç'u.

Şimdi bu da yanlış anlaşılır.

İyisi mi eğip bükmeden doğrudan deyivereyim.

Salih ağabeyin masal kahramanıdır.!

Kitabına bile konu etti.

Şey gibi biraz...

Nasıl desem bilemedim?

İbiş İbiş!

Biraz daha erken dünyaya gelseydi Kel Hasan Efendi İsmail Hakkı Dümbüllü'yü değil Engin Özkoç'u yetiştirirdi.

Fazla mı abarttım bilmiyorum?

Bildiğim tek şey Türk siyasetinde tam bir orta oyuncusu kendisi. Potansiyeli iyi!

Ultra komik!

Şimdi bu Engin Özkoç dün sabah uyanır uyanmaz bir tivit attı. Saat 9'u 5 geçiyordu.

Bir insan daha yüzünü bile yıkamadan gözünün çapağıyla ne diye telefonuna sarılıp tivit atar ki?

Sanırım öncesinde bir rüya gördü. Uyanır uyanmaz da 'unutmayayım' diye yapıştırıverdi.

Belki de ayılmak için yatağında bir sağa bir sola dönerken 'fikri' gelmişti. O da vakit kaybetmeden sosyal medyaya boca etti.

Neyse, biz şimdi söz konusu tivite odaklanalım.

'Saraydakilere sesleniyorum' diye başlıyor.

'Siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz...' diye devam ediyor.

'Karşınızda Kuva-yı Milliyecileri bulursunuz' diye de atarlanıyor.

Hem de sabahın 9'unda.

Kargalar daha kahvaltısını etmeden.

Saraydakilere sesleniyormuş beyimiz. Siyasi ikbalmiş, teröristlerle görüşmekmiş, Kuva-yı Milliyeymiş.

Kim diyor bunları?

CHP'li Engin Özkoç.

HDP'nin ortağı CHP'li Engin Özkoç.

Hem de Kandil'in 'oyumuzu İmamoğlu'na, Yavaş'a vereceğiz' talimatı orada dururken.

Hem de terör tezkeresine 'hayır' oyu vermişken.

Hem de PKK'yla iltisaklı/irtibatlıları İBB'ye doldurmuşken.

Hem de diye başlayıp en az yüz madde daha sıralarım da değmez.

Dedim ya bu Engin Özkoç hakikaten çok komik adam."