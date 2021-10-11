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Gündem CHP'li Engin Özkoç: İYİ Parti ile ayrışmıyoruz
Gündem

CHP'li Engin Özkoç: İYİ Parti ile ayrışmıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, katıldığı televizyon programında CHP, HDP ile ittifak olur mu? sorusuna 'HDP konusunda İYİ Parti ile ayrışmıyoruz.' diyerek cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 04:57:00 -
CHP'li Engin Özkoç: İYİ Parti ile ayrışmıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tv100'de yayınlanan ve Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"HDP konusunda İYİ Parti ile aynı fikirdeyiz"

Ardor'un CHP, HDP ile ittifak olur mu? sorusuna Özkoç şöyle yanıt verdi:

''HDP konusunda İYİ Parti ile ayrışmıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak "terör örgütüyle masaya oturmayız" diyen bir siyasi partiyiz. Biz bu sorunlarının çözümünün bir Türkiye sorunu olduğunu söylüyoruz. Meclis çatısı altındaki meşru siyasi partileri muhatap alırız.''

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