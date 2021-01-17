CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine AK Parti ve MHP'den sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" ifadelerine AK Parti ve MHP'den çok sert tepki geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'sinin tam anlamıyla şirazeden çıktığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Şerefli Türk askerini “lejyoner”,“satılık” ya da “militan” olarak gören köhne #Chp zihniyeti, millet düşmanlığının yanında artık devlet düşmanlığına da soyunduğunu ilan ediyor." dedi.

Sosyal medya hesabından Altay'a tepki gösteren AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan ise "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şerefli ordumuzun kahramanlarına ‘Militan’ demiş. Demirtaş'ı savunan CHP, vatan için can verenlere ise "Militan" diyerek saldırıyor. CHP HDP'nin militanı, İyi Parti ise onların takiyyeci ortağı oldu. Militan değil kahraman” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönder, "Kahraman Uzman Çavuşlar; korkma diye başlayan, istiklal diye biten manzum şaheserimizin her satırından tıpkı bir volkan ağzı gibi patlayan asil ruhun şahadet ve gazilikle perçinlenmiş serdengeçtileridir. Onlara militan demek ayıptır, günahtır, cinayettir, ihanettir..." dedi.