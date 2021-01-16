CHP'li Engin Altay'dan skandal! Mehmetçiğe 'militan' dedi

Terör örgütü PKK'ya ses çıkarmayan, her fırsatta Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP, bu ülkenin insanlarını ve değerlerini aşağılamaktan vazgeçmiyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Baş Çavuş ve Uzman Çavuşlara 'AK Parti militanı' ifadesini kullandı. Skandal sözler sonrası Altay'a siyasi isimler tepki gösterdi. Sosyal medyada kullanıcıları tarafından da Twitter'da #MilitandeğilKahraman hashtagi ile tepki yağdı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında "Parti devleti dedik uzun zaman. Orqada çok bir mesele kalmadı. Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" dedi.

AK Partili Çalık: Sizler bu milletin değerleriyle kavgalısınız

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın başçavuş ve uzman çavuşlara “AK Parti militanı” ifadesine tepki gösterdi. Çalık, “CHP bu milletin değerleriyle barışık değil kavgalı” dedi.

Çalık, “CHP yöneticileri uzun süredir öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyorlar. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da düzenlediği basın toplantısında vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canını ortaya koyan şerefli ve kahraman Türk ordumuza, “AK Parti militanı” diyerek gayr-i milli, saygısız ve çirkin bir dil kullanmıştır. Bu dili ve zihniyeti şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK’ya ve onun siyasi uzantılarına ses çıkaramayanların kahramanlarımızla ilgili sarf ettikleri sözler ve yaptıkları saygısızlık asla kabul edilemez. Ordumuzdan derhal özür dilemelidir” dedi.

"Terörün sesini kestikçe CHP'nin sesi yükseliyor"

Çalık, “Şanlı ordumuzu hedef alan bu sözleri eskiden PKK söylerdi. Biz terörün sesini kıstıkça CHP ses yükseltiyor. CHP nereye koşuyor farkındasınız değil mi?” ifadesinde bulundu.

Çalık, “CHP, bu milletin inançlarıyla, düşüncesiyle ve bu milletin insanlarıyla, gelenekleri ve görenekleriyle velhasıl tüm değerleriyle, hassasiyetleriyle barışık değil kavgalı. CHP yöneticileri öğretmeninden çiftçisine, hakiminden sanatçısına kadar neredeyse her meslek grubuna, yerli ve milli bütün unsurlara hakaret ettiler ve etmeyi sürdürüyorlar. CHP yöneticilerine naçizane tavsiyem: provokatif söylemler, yalanlar, hakaretler ve saygısızlıklar yerine partilerindeki taciz, tecavüz ve şiddet skandalları ile ilgilensinler” dedi.

MHP'li Yönter: Vatan kahramanlarına militan diyecek kadar çukurlaşmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter "Bu konuşan siyasi gafil CHP Grup Başkanvekili Engin Altay...Vatan kahramanlarına militan diyecek kadar çukurlaşmış! Ne Başçavuşlarımızın ne de Uzman Çavuşlarımızın kesip attığı tırnak bile olamayacak bu şahıs kahramanlardan derhal özür dilemelidir. Zelil bühtanını lanetliyorum..." dedi.

AK Partili Özalan: Demirtaş'ı savunan CHP...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da CHP zihniyeti ve zillet ittifakını sert sözlerle eleştirerek "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şerefli ordumuzun kahramanlarına "Militan" demiş. Demirtaş'ı savunan CHP, vatan için can verenlere ise "Militan" diyerek saldırıyor. CHP HDP'nin militanı, İyi Parti ise onların takiyyeci ortağı oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekil 'TSK'ya satıldı' dedi

Yakın bir zamanda da CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır TSK'nın Katar'a satıldığını söyleyerek gündeme bomba gibi düşen skandal ifadeler kullanmıştı.