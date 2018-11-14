0553 313 94 23

CHP'li Engin Altay'dan MEB'e bürokrat tepkisi

CHP Grup Başkanvekili, Andımız kararı sonrası yapılan başvuruyu kaleme alan bürokratların görevden alınmasına tepki gösterdi. Altay, sağlık çalışanlarıyla ilgili tartışmada hükümetin müzakereler sonucu bazı maddeleri geri çekildiğini belirtti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
CHP'li Engin Altay'dan MEB'e bürokrat tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, 'Öğrenci Andı'na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulundukları gerekçesiyle Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erdoğan şunu yapacak; Çıkacak milletin karşısına, ben bu Andımız'ın şurasından rahatsızım, neresinden rahatsızsa biz değerlendirme yaparız. Bürokratları görevden almak garip durum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Engin Altay, 'Öğrenci Andı' tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. 'Öğrenci Andı'na ilişkin Danıştay'a sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulundukları gerekçesiyle Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatın görevden alınmasıyla ilgili konuşan Altay, "Erdoğan şunu yapacak; Çıkacak milletin karşısına, ben bu Andımız'ın şurasından rahatsızım, neresinden rahatsızsa biz değerlendirme yaparız. Bürokratları görevden almak garip durum" dedi.

"DİYANET İŞLERİ MİLLETİN VİCDANINI KANATMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:

"Ben Diyanet İşleri Başkanı'na iyi gözle bakmıyorum. Bahçeli, Akşener, Kılıçdaroğlu bu ziyaretten duydukları rahatsızlığı kendilerine oy veren 22 milyon seçmen adına ortaya koydu. Diyanet İşleri milletin vicdanını kanatmıştır. Erdoğan bu düşüncelere itibar ediyor mu? Onu merak ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu tutumuna, ziyaretin tarihine, hem de ziyaret edilenin düşüncelerine Erdoğan ne kadar itibar ediyor? Bu düşüncelerin ne kadarına katılıyor? Çıkıp anlatması lazım."

"HÜKMÜ MÜZAKERELER SONUCUNDA ÇEKTİLER"

Engin Altay, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenleme için ise şunları söyledi:

"Ben 5 yıl güvenlik soruşturmasından dolayı öğretmen olamadım ama sonra Milli Eğitim Komisyonu üyesi oldum. Bunu yaşayanların seninle şununla irtibatın olabilir. 'Sen aç kal, çalışma' yaklaşımı bence insani değil. Savaşta bile askerler düşman askerini vuruyor sonra çorba içiriyor. İnsani yaklaşıma sahip değil. Zorunlu devlet hizmeti noktasında 'Hiçbir özel kurumda çalışamaz' hükmü getirdiler, hâlâ onun tartışması var. Geri adım attılar; olumlu, sevindirici. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışamaz hükmünü müzakereler sonucunda çektiler.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:50
  1. Andımız
  2. Engin Altay
  3. CHP
  4. MEB
  5. Milli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla ortada kaldı! "Umudumuz Başkan Erdoğan"
    1. İl Göç İdaresi ayırdı, çocuğuyla..
    2. Theresa May açıkladı: Kabine'den..
    3. Bir il de daha okullar tatil edildi
    4. Trump yanlısı Fox News’ten Jim..
    5. İstanbul Sancaktepe’de hareketli anlar!
    6. IMF'den Brexit açıklaması
    7. Taraftarlar 'Paralar nerede?' diye..
    8. Köy yolunda mahsur kalan 22 kişi, 2..
    9. Almanya, 'casusluk' bahanesiyle 'EGM..
    10. Fatih hocanın savunması ortaya çıktı!
    11. Akşener - Kılıçdaroğlu görüşmesinin..
    12. Donald Trump yaptığı paylaşımla rezil..
    13. Tekirdağ'da rögarın içinde can pazarı
    14. Muş'ta kar nedeniyle mahsur kalan 22..
    15. Yangının ortasında Amerika'lı kadının..
    16. Cengiz Arslan Dünya şampiyonu oldu
    17. Ryan Babel, bedavaya gidiyor!
    18. Amerika sınırında kriz: Sayı hızla..
    19. Koeman'dan Cocu itirafı!
    20. Ali Koç'tan Jailson açıklaması: Cezası..
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Kemalistler 28 Şubat'ı yeniden mi hortlattı? "M. Kemal'e hakaret" bahanesiyle bir tutuklama daha!
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi