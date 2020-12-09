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Siyaset CHP'li Engin Altay'dan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na kefiliz
Siyaset

CHP'li Engin Altay'dan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na kefiliz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yapılan bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 138 milletvekili olarak Kılıçdaroğlu'na kefil olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:47:00 -
CHP'li Engin Altay'dan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na kefiliz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için tüm vasıflara sahip olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklaması

Meclis'de yapılan bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tartışmalar sürüyor.

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun AK Parti sıralarına dönerek "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" demesi, adaylık sinyali olarak algılandı. Bu açıklama, CHP'de de büyük bir heyecana neden oldu.

Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olması için üst üste açıklamalar yapıyor.

"Kılıçdaroğlu'na kefiliz"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 138 milletvekili olarak Kılıçdaroğlu'na kefil olduklarını söyledi.
Engin Altay, "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Putsavar

Gündem değiştirme Bize gerçek tecavüz sayısını ver. chp de her hafta kaç taçiz ve tecavüz vakkası oluyor?
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M.manak

CHP’yi Yani Kemdl beyi Muharrem korkusu sardığı belli oluyor. Adaylık lafları bence dadev
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