CHP'li Engin Altay'dan adaylık açıklaması: Kılıçdaroğlu'na kefiliz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için tüm vasıflara sahip olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklaması

Meclis'de yapılan bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sarf ettiği sözlerle ilgili tartışmalar sürüyor.



TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun AK Parti sıralarına dönerek "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" demesi, adaylık sinyali olarak algılandı. Bu açıklama, CHP'de de büyük bir heyecana neden oldu.

Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olması için üst üste açıklamalar yapıyor.

"Kılıçdaroğlu'na kefiliz"

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 138 milletvekili olarak Kılıçdaroğlu'na kefil olduklarını söyledi.

Engin Altay, "Partimizin Sayın Genel Başkanı'nın, cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili aranan bütün ehliyete, liyakata, vasıflara, donanıma, bilgiye, birikime, namusa, edebe, ahlaka sahip olduğuna CHP'nin 138 milletvekili adına kefiliz." ifadelerini kullandı.